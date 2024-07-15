Ірина Фаріон разом із адвокатом Дмитром Швецем біля пам'ятника Степану Бандері демонструють закуплені для ЗСУ дрони

Мовознавиця, професорка кафедри української мови Львівської політехніки Ірина Фаріон передала на закупівлю дронів відсуджену у вишу заробітну плату за час вимушеного прогулу. У листопаді 2023 року мовознавицю звільнили з львівської політехніки, однак вона поновилася на роботі через суд.

«Відповідно до рішення суду, мені від листопада 2023 року до травня 2024 року відшкодовано за вимушений прогул 123,923 тис. грн. З податками отримано суму 99,761 тис. грн. Як бачите, сміховинна зарплата в професора», – повідомила Ірина Фаріон.

З її слів, усі отримані кошти вона скерувала на закупівлю 11 дронів. До закупівлі долучився і її адвокат Дмитро Швець, який доклав суму, що дорівнює сплаченим податкам. Закуплені дорони Ірина Фаріон разом із адвокатом продемонструвала на відео, записаному біля пам’ятника Степану Бандері у Львові.

«Повністю на ці кошти ми з Дмитром Шевецем закупили 11 дронів, сім з яких підуть на потреби бригади "Рубіж" батальйонів "Сила Свободи", "Свобода", 5-ї штурмової. Інші теж за призначенням», – додала мовознавиця. Також вона оголосила новий збір на придбання дронів.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стали висловлювання мовознавиці про російськомовних військових ЗСУ та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав їй листа. Після цього Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки, вона оскаржила своє звільнення в суді.

Львівський апеляційний суд 29 травня скасував рішення суду першої інстанції та поновив мовознавицю Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Львівської політехніки та постановив виплатити їй майже 124 тис. грн за час вимушеного прогулу.