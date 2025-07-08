Володимир Троїцький воював на боці російських окупантів з вересня по листопад 2023 року

На фронті в Україні ліквідували колишнього директора Оршанського авіаремонтного заводу, який воював на боці російських окупантів. Про це повідомила білоруська газета «Наша Ніва» в понеділок, 7 липня.

За даними українського проєкту «Хочу жить», 1 вересня 2023 року Володимир Троїцький підписав контракт з російською армією, а вже 5 листопада 2023 року загинув на війні в Україні.

Як ідеться, улітку 2024 року Вітебський антитерористичний підрозділ розшукував родичів Троїцького. Журналісти припускають, що, імовірно, увесь цей час тіло експосадовця залишалося непохованим.

Володимир Троїцький очолював Оршанський авіаремонтний завод (ОАРЗ) у період з 2007 по 2015 рік. Підприємство займається ремонтом гелікоптерів, зокрема різних модифікацій Ми-8.

Уже у 2018 році Троїцького засудили до чотирьох років колонії суворого режиму з конфіскацією майна. Суд постановив, що він зловживав службовим становищем під час будівництва аеродрому у 2011-2013 роках.

«Сам Троїцький стверджував, що став жертвою “замовлення” народного депутата України та генерального директора запорізького підприємства “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва», – зауважує видання.

У ті роки «Мотор Січ» придбала 60% акцій авіаремонтного заводу та планувала інвестувати в підприємство, але вже у 2018 році самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про націоналізацію заводу.

За даними журналістів, станом на 31 січня 2023 року Троїцький був зазначений як ув’язнений у філії «Віцьба» державного підприємства «ВК 12-ВАЛ». Можливо, після звільнення він працевлаштувався на заводі.

Нагадаємо, колишнього президента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва СБУ затримала у жовтні 2022 року. За даними слідства, двигуни компанії «Мотор Січ», якою володів Богуслаєв, виявили у збитих російських гелікоптерах. Також слідчі встановили, що він продавав обладнання підсанкційними іранськими компаніями. Окрім того, встановлено, що підприємець наказав підлеглим пошкодити гелікоптери, які міноборони мало купити в «Мотор Січ» на потреби ЗСУ.

У травні 2025 року правоохоронці оголосили ще дві підозри експрезиденту «Мотор Січі», який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з Росією. Його злочини додатково кваліфікували за двома статтями КК України: привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.