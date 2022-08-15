Антон Листопад очолював авіаційну колону на параді на 30-річчя Незалежності

30-річний льотчик Антон Листопад з Івано-Франківська загинув на фронті. Військовий був визнаний найкращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ у 2019 році. Антон Листопад був учасником бойових дій на сході України, після повномасштабного вторгнення Росії одразу вирушив до війська. Про обставини загибелі військового не повідомляється. Попрощаються з Антоном Листопадом в Івано-Франківську в понеділок, 15 серпня.

Про загибель 30-річного льотчика з Івано-Франківська повідомив Фізико-технічний ліцей, випускником якого був Антон Листопад. За кілька днів до загибелі президент Володимир Зеленський нагородив льотчика орденом за мужність 3-го ступеня.

«У ліцей Антон вступив у 2005 році, завершив ліцейну науку – у 2008 Запам’ятався як здібний, дуже наполегливий і впертий юнак. Після здобуття відповідної освіти Антон став військовим пілотом найвищого класу. Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30-тої річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон», – йдеться у повідомленні ліцею.

У 2019 році Антона Листопада визнали найкращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ, був учасником бойових дій на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії капітан Антон Листопад знову відправився до війська. Деталей загибелі військового наразі не повідомляють. Попрощаються із військовим у понеділок, 15 серпня, в Івано-Франківську.