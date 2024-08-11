Поліція розслідує випадок для з’ясування всіх обставин ДТП

У ніч проти неділі, 11 серпня, на Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Аварія трапилася між селами Навіз та Боровичі Луцького району. Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.

За інформацією правоохоронців, 23-річний житель села Боровичі, керуючи мотоциклом CITY R 200, не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Від отриманих травм волинянин загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Триває слідство.