На Волині 23-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і загинув
Поліція розслідує випадок для з’ясування всіх обставин ДТП
У ніч проти неділі, 11 серпня, на Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Аварія трапилася між селами Навіз та Боровичі Луцького району. Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.
За інформацією правоохоронців, 23-річний житель села Боровичі, керуючи мотоциклом CITY R 200, не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Від отриманих травм волинянин загинув на місці події.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть людини, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Триває слідство.
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