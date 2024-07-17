У Луцькому районі зареєстрували два нові випадки лістеріозу – захворіли 26-річна жінка та її новонароджена дитина. Про це 17 липня повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«Нині матір із дочкою госпіталізовані й отримують необхідну допомогу. Загалом з початку 2024 року – це третій випадок лістеріозу, один чоловік від захворювання помер. У 2023 інфекцію діагностували в чотирьох людей», – зазначають у центрі контролю та профілактики хвороб.

Зауважимо, що лістеріоз – інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, які широко розповсюджені у природі, у ґрунті, піску та воді. Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами та птахами, або при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки. Симптоми схожі на харчове отруєння: слабкість, озноб, підвищена температура, діарея, блювота. Іншою формою хвороби може бути ангінозно-септична, що нагадує ангіну.

Саме діти першого року життя та вагітні – серед найбільш вразливих щодо лістеріозу. Лістеріоз матері під час вагітності, зазвичай, проявляється як легке гарячкове захворювання, але може спричинити викидень і в 30% випадків навіть загибель плода. Хвороба у новонароджених може протікати у вигляді сепсису або менінгіту з важкими наслідками.

Для профілактики лістеріозу важливо робити належну термічну обробку харчових продуктів (варіння, смаження, запікання), котра на 100% знищує лістерії. Перед вживанням сирих овочів і фруктів їх рекомендують ретельно вимити та витерти.