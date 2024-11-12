Підозрюваного затримали під час надання частини хабара прикордоннику

У Камінь-Каширському районі правоохоронці затримали 26-річного жителя Київщини, який пропонував волинському прикордоннику 3000 доларів хабара. Відомо, що підозрюваний хотів через Білорусь виїхати до Швейцарії, де перебуває його родина. За скоєне йому загрожує від чотирьох до восьми років ув’язнення.

Як повідомила 12 листопада спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, 26-річний чоловік не мав жодних дозвільних документів на перетин кордону, тому вирішив підкупити заступника начальника відділення прикордонної служби на Волині. Військовозобовʼязаний запропонував 3000 доларів за допомогу у «вирішенні питання». Однак прикордонник повідомив про цей факт правоохоронцям і надалі діяв під їхнім контролем.

«Під час надання частини хабара у розмірі 2 тис. доларів чоловіка затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», – повідомляють у спецпрокуратурі.

Жителю Київщини оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.