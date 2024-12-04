Водій не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину

У середу вночі, 4 грудня, на Волині, між селами Миловань-Гуща, трапилася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Волинської області.

30-річний житель Рівненської громади, керуючи мотоциклом Loncin, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці події.

За фактом смертельної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.