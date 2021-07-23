За скоєне чоловікові загрожує від семи до десяти років ув'язнення

У четвер, 22 липня, у смт. Маневичі 36-річний чоловік, який напередодні вийшов із тюрми, вбив свою 63-річну матір. Покарання він відбував за вбивство батька, яке скоїв у 2017 році. Жінку зловмисник побив дерев'яною палицею по голові, її тіло витягнув на вулицю, а сам сховався у будинку. Медикам не вдалось реанімувати потерпілу. Чоловіка затримала поліція, за скоєне йому загрожує від семи до десяти років позбавленні волі.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, інцидент стався у четвер, 22 липня, в смт. Маневичі. Повідомлення про виявлення тіла до поліції надійшло в обідню пору. На подвір'ї будинку слідчо-оперативна група виявила 63-річну жінку без ознак життя з численними забоями та синцями.

«Поблизу місця трагедії поліцейські затримали її сина, 36-річного місцевого мешканця. Як встановили, лише вчора він повернувся з в’язниці: у 2017 році був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть його батька. Попередньо відомо, що сьогодні вранці у нього з матір’ю виник конфлікт, після чого син наніс їй множинні удари палицею по голові та тілу, далі витягнув її на вулицю, а сам сховався. Утративши свідомість, від отриманих травм пенсіонерка померла», – йдеться у повідомленні поліції.

Тіло матері чоловік витягнув на вулицю, а сам сховався у будинку

Зловмисника поліцейські затримали одразу. Йому вже вручили підозру за ч.2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.