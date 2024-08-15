Правоохоронці під час обшуку вилучили у зловмисників усю суму

На Волині суд відправив під домашній арешт адвоката та його спільника, які налагодили схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За свої послуги підозрювані брали 10 тис. доларів. Про це повідомили 15 серпня у прокуратурі області.

За даними слідства, адвокат разом із 41-річним жителем Ковеля налагодили схему виїзду військовозобов’язаних за кордон. Свої послуги вони оцінювали у 10 тис. доларів.



«Затримали зловмисників після отримання грошей від клієнта, якого вони оселили в готелі неподалік державного кордону, аби дочекатися зручного моменту для виїзду з країни. Під час санкціонованих судом обшуків у фігурантів вилучили отримані гроші», – повідомляють у прокуратурі.

Правоохоронці оголосили двом затриманим про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів, за попередньою змовою (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває.