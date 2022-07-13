На Волині будують великий сухий порт для зберігання сількогосподарської продукції з інших регіонів. Звідси продукцію відправлятимуть на експорт через кордон з країнами Європи. На якому етапі будівництво та коли запрацює сухий порт, наразі не повідомляють.

Про це у інтерв'ю телеканалу «Аверс» зазначив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко. За його словами, Волинська область готується до суттєвого збільшення поставок зерна у Європу, так як наразі українські порти заблоковані.

«Через Волинь буде їхати значна частина цьогорічного врожаю. Потрібно працювати над тим, щоб ми могли зберігати, перевозити врожай, допомагати всім чим можемо. І багато людей працюють у цьому напрямку», – зазначив він.

Сухий порт прийматиме сільськогосподарську продукцію з південних регіонів України. «На Волині будується великий сухий порт, який буде вміщувати багато тонн зерна та іншу агропромислову продукцію. Це не одне будівництво, дуже багато наших аграріїв зараз будуються і готуються, щоб приймати цьогорічний врожай», – уточнив Юрій Погуляйко.

Водночас з міркувань безпеки не повідомив, де саме будують такий порт і на якому етапі це будівництво.