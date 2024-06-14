Володимир-Волинський міський суд виніс вирок директору ТОВ «Шелбор» Костянтину Товпекові за підроблення документів про непридатність до служби в ЗСУ. Чоловік пред’являв їх на контрольно-пропускному пункті «Устилуг», аби виїхати за кордон, однак безуспішно. За скоєне йому призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 10 червня, Костянтин Товпеко купив за 1000 доларів через Telegram довідку ВЛК і тимчасове посвідчення віськовозобов’язаного про нібито непридатність до служби в ЗСУ. 23 квітня 2023 року обвинувачений пред’явив ці документи на пункті пропуску «Устилуг», де його затримали прикордонники.

У суді чоловік свою вину визнав. Пояснив, що хотів незаконно перетнути кордон, аби побачитись з дочкою. Також зазначив, що після скоєного обновив свої дані в ТЦК, щиро кається, більше не хоче виїжджати за межі України, оскільки утримує мати й тещу похилого віку, працює директором фірми та має стабільний дохід.

Суддя Тетяна Пустовойт визнала Костянтина Товпека винним за за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення офіційного документа та його використання) й призначила 51 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними YouControl Костянтин Товпеко є директором товариства з обмеженою відповідальністю «Шелбор», яке зареєстроване у Києві. Основний вид діяльності фірми – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.