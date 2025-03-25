Правоохоронці провели ряд обшуків у підозрюваних

Поліцейські оголосили підозру майстру лісу та трьом мешканцям села Карпилівка Камінь-Каширського району, які вирубали дерев на 6 млн грн. За скоєне підозрюваним загрожує до восьми років увʼязнення. Про це повідомила 25 березня пресслужба поліції області.

За даними слідства, майстер Волинського військового лісгоспу у жовтні 2024 року отримав лісопродукцію, не передбачену лісорубними квитками, яку разом зі спільниками завіз на пилораму, переробив, а потім продав.

Протягом декількох місяців слідчі вивчали матеріали справи та проводили санкціоновані обшуки. Спершу розмір збитків, завданих державі, оцінили у 800 тис. грн, але пізніше зʼясувалося, що йдеться про 6 млн грн.

Організатору та трьом спільникам оголосили про підозри за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 Кримінального Кодексу (незаконна вирубка дерев організованою злочинною групою, що спричинила тяжкі наслідки). Також майстру лісу інкримінували розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ). Волинянам загрожує до восьми років увʼязнення.