Смертельна аварія за участю мотоцикла сталася поблизу села Дерно

Суд виніс вирок 26-річному мотоциклісту за вчинення ДТП напідпитку, в якій загинув його 24-річний пасажир. За скоєне чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі. Про це 1 серпня повідомили в прокуратурі Волинської області.

За даними правоохоронців, аварія в селі Дерно сталася 16 червня 2024 року. Близько 15:40 обвинувачений, який у нетверезому стані керував незареєстрованим мотоциклом марки Tekken, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у металевий відбійник.

У результаті ДТП 24-річний пасажир мотоцикла отримав численні травми, від яких помер на місці.

Суд призначив водію, який визнав свою вину та розкаявся, покарання у вигляді п’яти років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на той самий строк. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.