Водій мотоцикла загинув на місці

У неділю, 20 червня, на залізничному переході у смт. Маневичі сталась смертельна ДТП. 17-річний мотоцикліст зіткнувся з потягом Львів-Бахмут і помер на місці від завданих травм.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, трагедія сталась близько 20 години. 17-річний хлопець на мотоциклі Kinlon JL150-70С не виконав вимогу встановленого дорожнього знаку про зупинку і не надав переваги в русі потягу сполученням Львів-Бахмут.

У результаті зіткнення хлопець отримав травми, несумісні з життям. Він помер на місці. Як пише місцеве видання Район.Маневичі, екстрену зупинку потяга почули майже всі люди, які проживають поруч. Пізніше тіло хлопця упізнали його батько та мати.

Поліція зареєструвала ДТП і наразі встановлює детальні обставини трагедії.