Правоохоронці вилучили 54 раколовки, ятір і дві сітки

У Ковельському районі Волинської області рибоохоронці виявили в озері Синове незаконно встановлені знаряддя лову, в яких перебувало 185 раків. Увесь улов випустили назад у водойму. Про це у четвер, 29 жовтня, повідомив рибоохоронний патруль.

Порушення виявили 28 жовтня поблизу села Соколище. Під час патрулювання водойми фахівці вилучили з води 54 раколовки типу «парасолька», три прямокутні раколовки завдовжки по чотири метри, один ятір і лісову сітку завдовжки 40 метрів.

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У цих знаряддях лову перебували 185 раків. Їх випустили назад в озеро Синове.

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За попередніми розрахунками, незаконний вилов міг завдати рибному господарству України збитків на 616 420 грн. Відповідно до встановлених такс, за кожного незаконно виловленого рака передбачено відшкодування 3332 грн.

У Волинському рибоохоронному патрулі закликають повідомляти про порушення правил рибальства, виявлені заборонені знаряддя лову та незаконний вилов водних біоресурсів за телефоном гарячої лінії: (067) 360-78-40.