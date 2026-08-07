Правоохоронці викрили очільників районних терцентрів комплектування та соціальної підтримки Волині й Буковини, яких підозрюють в оформленні щонайменше 120 фіктивних мобілізацій у реєстрі «Оберіг». Про це у четвер, 6 серпня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці вносили неправдиві відомості для штучного завищення показників виконання мобілізаційного плану.

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На Буковині, за версією правоохоронців, колишній керівник одного з районних ТЦК та СП у січні–лютому 2026 року вніс до реєстру дані про щонайменше 73 вигаданих мобілізованих. Для цього він створював облікові записи з фіктивними анкетними даними, оформлював накази про нібито їхній призов і направлення до військових частин, а згодом – про зняття з військового обліку.

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Водночас на Волині тимчасовий виконувач обовʼязків начальника одного з районних ТЦК упродовж 2025–2026 років вніс до реєстру неправдиву інформацію про мобілізацію 25 військовослужбовців, які вже проходили службу. За аналогічною схемою діяв і чинний начальник іншого районного ТЦК, який документально «мобілізував» ще 23 військовослужбовців.

Загалом слідчі задокументували щонайменше 120 фіктивних мобілізацій. За даними прокуратури, через такі дії формувалася недостовірна звітність і створювалася видимість виконання мобілізаційних заходів.

Усім трьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Санкції статей передбачають до шести років позбавлення волі.

Колишньому керівнику районного ТЦК на Буковині суд уже обрав запобіжний захід у вигляді застави. Клопотання щодо двох посадовців із Волині наразі розглядає суд.