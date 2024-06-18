Співробітники СБУ затримали підозрюваного на хабарі

На Волині правоохоронці викрили 44-річного учасника добровольчої армії, який організував схему ухилення від мобілізації. За скоєне чоловіку загрожує до від трьох до восьми років позбавлення волі, про це 18 червня повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, волинянин обіцяв чоловікам призовного віку за гроші вирішити питання щодо їх зняття з розшуку в інформаційних системах, непритягнення до адміністративної відповідальності за несвоєчасну явку за повісткою до ТЦК, а також обіцяв оформити документи з вклеюванням штрих-коду про надання відстрочки від мобілізації до ЗСУ. Свої послуги він оцінював у 4000 доларів США.

«Оперативники задокументували декілька фактів отримання фігурантом неправомірної вигоди за сприяння ухиленню від мобілізації, а затримали його під час отримання частини чергового хабара у розмірі 2000 доларів», – зазначають правоохоронці.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.