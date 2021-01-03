На Волині неповнолітній учень 11-го класу торгував канабісом. Суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області, інформують «Волинські новини».

Як повідомляється, учень ЗОШ №2 ім. Миколи Заліпи в смт Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав.

Під час судового засідання йшлося про два випадки продажу наркотиків. Зокрема, 24 квітня обвинувачений за 440 грн збув майже 3 грами канабісу. А 19 травня понад 8 грам за 700 грн.

У суді обвинувачений визнав вину за першим епізодом, однак відкинув звинувачення за другим. Проте докази підтвердили його вину повністю.

Врахувавши всі обставини, суд призначив неповнолітньому хлопцеві покарання у виді шести років позбавлення волі.