Нові обмеження діятимуть на період воєнного стану

На Волині запровадили спеціальний режим у першому кілометрі від державного кордону з Білоруссю. Для в’їзду, перебування, пересування та проведення робіт у цій зоні потрібно отримати окремий дозвіл. Нові правила діятимуть на період воєнного стану. Про це під час оперативної наради у понеділок, 21 вересня, розповів начальник 6-го прикордонного Волинського загону Богдан Ігнатюк.

Що змінюється для цивільного населення

У першому кілометрі від кордону обмежують вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування та проведення робіт, які не пов’язані з обороною та охороною державного кордону.

Раніше видані дозволи на в’їзд до прикордонної смуги шириною 5 км залишаються чинними, якщо не суперечать новим правилам. Водночас вони не дають права вільно перебувати в першому кілометрі від кордону – для цього потрібний окремий дозвіл або переоформлення раніше виданого.

Мешканцям, які постійно проживають у кілометровій зоні, необхідно звернутися до 6-го прикордонного загону для отримання відповідного дозволу або переоформлення наявного. Тим, хто не проживає там постійно, під час подання заяви потрібно вказати місце перебування та координати ділянки.

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Що потрібно знати підприємцям

Нові вимоги також стосуються підприємців та організацій, які проводять роботи у прикордонній зоні. Про початок таких робіт потрібно повідомити прикордонників щонайменше за 24 години.

У повідомленні мають бути вказані дата початку робіт, їхня тривалість, а також прізвища, імена та по батькові працівників, які їх виконуватимуть.

Нові вимоги стосуються, зокрема, працівників лісових господарств, національних природних парків та інших організацій, діяльність яких пов’язана з перебуванням у прикордонні.

Яких громад Волині це стосується

На Волині спеціальний режим поширюється на окремі населені пункти Самарівської, Ратнівської та Шацької громад.

Водночас окремий дозвіл не потрібний для проїзду дорогами міжнародного та державного значення, зокрема трасою М-19 до пункту пропуску «Доманове» та у зворотному напрямку.

Без спеціального дозволу до кілометрової зони також можуть потрапляти військовослужбовці для виконання завдань з оборони та охорони кордону. Про їхній в’їзд відповідні підрозділи мають завчасно повідомити прикордонників.