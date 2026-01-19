Правоохоронці провели низку обшуків у 21 регіоні України

На Волині викрили масштабну мережу незаконного виробництва та збуту наркотиків під виглядом дієтичних добавок CBD. Під час обшуків в організаторів вилучили обладнання та продукцію орієнтовною вартістю понад 430 млн грн. Про це у понеділок, 19 січня, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з травня 2025 року до січня 2026 року троє місцевих жителів організували роботу нелегальних лабораторій у Луцькому районі. Під виглядом харчових добавок вони виготовляли та продавали продукцію з екстрактом канабісу та психотропною речовиною тетрагідроканабінолом (ТГК).

Організатором схеми, за даними правоохоронців, був 44-річний житель Волині. Нарколабораторію він облаштував у власному будинку, де проживав разом із дружиною та трьома неповнолітніми дітьми.

Його спільники займалися виготовленням нових видів продукції, маскуючи її під дієтичні добавки, фасували товар, налагоджували нові канали збуту та відправляли продукцію в інші регіони країни.

Сировину CBD (один з основних активних компонентів коноплі, який не має психотропного ефекту, але потенційно може мати лікувальні властивості, – ред.) зловмисники отримували з однієї з країн Європейського Союзу через логістичні компанії. Надалі її використовували для виготовлення висококонцентрованого екстракту канабісу, а також желейних виробів, бустів та іншої продукції з вмістом тетрагідроканабінолу.

Готові наркотичні засоби реалізовували через розгалужену мережу збуту – 17 магазинів у Волинській області та 75 торгових точок в інших регіонах України, а також через інтернет. За даними слідства, щомісячний прибуток від незаконної діяльності перевищував 10 млн грн.

Під час понад 100 обшуків у 21 регіоні України правоохоронці вилучили великі партії готової продукції, сировину та обладнання. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» перевищує 430 млн грн.

Трьох учасників організованої групи затримали та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Санкція статті передбачає від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.