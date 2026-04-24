Невідповідності у документах виявили митники «Ягодина»

У пункті пропуску «Ягодин» митники викрили ймовірну схему ухилення від сплати митних платежів на майже 11,7 млн грн. Як зʼясувалося, директор луцького підприємства організував імпорт мʼяса та риби під виглядом солі. Про це у пʼятницю, 24 квітня, повідомила пресслужба Волинської митниці.

За даними митників, підприємство протягом минулого року імпортувало в Україну сіль, м’ясо та рибу. Товари ввозили автотранспортом через митний пост «Ягодин». Однак у митниці виникли сумніви щодо відповідності задекларованих даних фактичним вантажам, після чого ініціювали перевірку із залученням міжнародного обміну інформацією.

Відповіді польських та литовських митників підтвердили підозри: у деяких випадках замість задекларованої солі фактично ввозили м’ясо або рибу. Це робили через подання документів із неправдивими даними про товар. Загальна вартість таких операцій становить 11 704 371 грн за курсом НБУ на момент імпорту.

За фактом можливого ввезення товарів із приховуванням від митного контролю відкрили адміністративне провадження за ст. 483 Митного кодексу України. Крім того, матеріали скерували до правоохоронців для перевірки ознак кримінального правопорушення за ст. 201-3 КК України (контрабанда товарів у значних розмірах).