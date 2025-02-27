Аварія сталася 31 жовтня 2021 року у селі Гаразджа Луцького району

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 33-річному Дмитру Ібрагімову, який напідпитку скоїв смертельну ДТП. Обвинувачений на автомобілі BMW виїхав на зустрічну смугу та врізався у Volkswagen Golf. У результаті лобового зіткнення загинуло подружжя – 57-річний чоловік та 61-річна жінка. Суд призначив винуватцю 10 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 21 лютого, аварія сталася 31 жовтня 2021 року у селі Гаразджа Луцького району. За даними слідства, 33-річний водій автомобіля BMW виїхав на зустрічну смуху та зіткнувся з Volkswagen Golf, в якому перебувало троє людей. У результаті 57-річний водій та 61-річна пасажирка Volkswagen загинули на місці події, а 29-річний пасажир із численними травмами потрапив у лікарню. Постраждали також водій та пасажир BMW.

Обвинувачений Дмитро Ібрагімов зізнався у суді, що перед аварією вживав спиртне. Чоловік розкаявся у вчиненому, просив вибачення у потерпілих та суворо його не карати.

Суддя Ярослав Артиш визнав 33-річного лучанина винним за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що призвело до смерті кількох людей) й призначив 10 років позбавлення волі. Крім того, обинувачений зобовʼязаний компенсувати потерпілому 500 тис. грн моральної шкоди. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.