У пакунках були теплий одяг, їжа та інструменти, необхідні для подорожі

Військовослужбовці Волинського загону затримали у Ковельському районі 20-річного львів’янина та 22-річного жителя Полтавщини, які намагалися незаконно перетнути кордон. Для конспірації вони взяли з собою подарункові пакети, в які запакували необхідні для подорожі одяг, їжу та інструменти.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 12 лютого, спочатку чоловіки зустрілися з прикордонниками під час перевірки у контрольованому прикордонному районі. Вони розповіли, що їдуть на день народження друга, для якого прихопили подарунки і продовольство.

«Згодом оперативники прикордонного загону виявили цих самих громадян у зовсім іншому місці. Під час розмови хлопці зізналися, що жодного приятеля на Волині у них немає – вони просто хотіли незаконно перетнути кордон», – зазначили в ДПСУ.

При огляді з’ясувалося, що у подарункових пакунках були теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокира, пила та інші предмети, необхідні для подорожі. На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України.