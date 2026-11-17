Раніше на місці вулиці Левицького тік потік Пасіки

Заявка Львівського бюро євроінтеграції про реалізацію пілотного проєкту «Дощовий бульвар на вулиці Левицького» перемогла в конкурсі європейської програми URBACT Accelerator. Тепер впродовж 18 місяців Львів працюватиме з європейськими експертами над розробкою та технічною підготовкою проєкту, що в майбутньому може застосовуватись під час реконструкції вулиць, повідомили на фейсбук-сторінці Львівського бюро євроінтеграції.

«Завдяки цій перемозі Львів зможе реалізувати пілотний проєкт “Дощовий бульвар на вулиці Левицького”. Це допоможе зменшити ризики підтоплень під час сильних злив, та знизити навантаження на міську каналізацію», – йдеться в повідомленні.

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Що таке дощовий бульвар?

Проєкт передбачає створення системи природного управління дощовою водою на вул. Левицького. Система включатиме:

дощові сади – спеціальні озеленені ділянки, що збиратимуть дощову воду та поступово поглинатимуть її; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

біоканави – озеленені заглиблення, що затримуватимуть і природним способом очищуватимуть воду;

водопроникне покриття – поверхні, через які дощова вода зможе проникати в ґрунт, замість того щоб накопичуватися на дорозі.

«Такі рішення працюють за принципом Sponge City – «міста-губки», коли вулиці та зелені простори допомагають природним способом поглинати й утримувати дощову воду», – пояснюють у Львівському бюро євроінтеграції.

Чому саме вулиця Левицького?

У міськраді пояснюють вибір тим, що вулиця Левицького проходить вздовж колишнього потоку Пасіка. На її прикладі місто хоче випробувати, як сучасні екологічні рішення можна інтегрувати в історичне міське середовище.

У межах програми URBACT Accelerator протягом 18 місяців Львів працюватиме з європейськими експертами над розробкою та технічною підготовкою пілотного проєкту. До роботи залучатимуть міські служби, архітекторів, екологів, комунальні підприємства та мешканців.

Результатом має стати готове до реалізації рішення для вулиці Левицького, а також практичний досвід, що можна буде застосовувати під час реконструкції інших вулиць міста.