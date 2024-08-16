Під час судового засідання закарпатка визнала свою вину

Тячівський районний суд визнав винною заступницю директора Буштинської школи мистецтв Андріану Рарич у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За смертельну ДТП, в якій загинула 62-річна жителька села Чумальово, 26-річній закарпатці призначили 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду від 14 серпня, 8 лютого 2024 року Андріана Рарич без водійських прав сіла за кермо Toyota Land Crusier і, рухаючись зі швидкістю 45-50 км\год по вулиці Вайди в селі Дулово, Тячівського району, збила жінку, яка йшла назустріч краєм дороги. Від отриманих травм потерпіла померла на місці аварії.

Андріана Рарич сіла за кермо Toyota Land Crusier без водійських прав

Під час судового засідання Андріана Рарич визнала свою вину, а чоловік загиблої сказав, що претензій до обвинуваченої не має, бо вона відшкодувала заподіяну шкоду і попросив суд не ув’язнювати її. Суд також врахував молодий вік закарпатки та її вагітність.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Чопик визнав заступницю директора Буштинської школи мистецтв винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначив їй 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.