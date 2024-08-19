Чоловік взяв з собою тільки закордонний паспорт, телефон та упаковку солодощів

Прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону разом з працівниками Рахівського ДСНС врятували 46-річного жителя Миколаєва, який намагався незаконно потрапити в Румунію. Втративши орієнтування у високогір’ї, ухилянт покликав на допомогу. Провідника, якому чоловік віддав майже 2 тис. доларів, розшукують.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 19 серпня, після перших годин гірського маршруту до кордону миколаївець зрозумів, що фізично не готовий долати високогір’я і повідомив про це свого переправника. Та останній, який взяв з ухилянта 1400 доларів та 500 євро, покинув чоловіка.

Ухилянту не вдалося самотужки відшукати дорогу і він заночував у лісі. Вранці він знайшов мобільний зв'язок та зателефонував рятувальникам.

«До місця, яке вказав миколаївець, висунулася спільна пошукова група прикордонників та рятувальників. Чоловіка знайшли та доставили у прикордонний підрозділ, де його перш за все нагодували. Горе-турист дуже зголоднів, оскільки все, що взяв із собою у високогірну подорож – закордонний паспорт, телефон та невелику упаковку желейних солодощів», – розповіли в ДПСУ.

На затриманого склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України. Осіб, причетних до організації переправлення чоловіка, встановлюють.