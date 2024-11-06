Аварія сталася у селі Олександрівка Хустського району

Смертельна аварія сталася у селі Олександрівка Хустського району. 49-річний закарпатець на мотоциклі зіткнувся з бетонною колоною паркану будинку і від отриманих травм загинув на місці ДТП. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 6 листопада, аварія сталася напередодні близько 12:20. За кермом мотоцикла був мешканець села Новобарово Тячівського району.

«49-річний закарпатцеь, рухаючись населеним пунктом на незареєстрованому мотоциклі, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною колоною паркану приватного помешкання. Від отриманих травм водій загинув на місці аварії», – інформують правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.