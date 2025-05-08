Аварія сталася 30 серпня 2024 року на трасі М-25 у селі Червоне Ужгородського району

Ужгородський міськрайонний суд визнав жителя села Батьово Ростислава Ястремського винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння аварії, в якій загинув 25-річний пішохід, головному агроному ТОВ «Агростар» призначили 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Вирок винесли 1 травня. Йдеться про ДТП, яка сталася ввечері 30 серпня 2024 року на трасі М-25 у селі Червоне Ужгородського району. Ростислав Ястремський на Мitsubishi не вибрав безпечної швидкості руху і збив пішохода, який йшов дорогою у попутному з автомобілем напрямку. Від численних травм 25-річний місцевий житель загинув на місці.

У судовому засіданні Ростислав Ястремський визнав свою вину і підтвердив всі обставини скоєної аварії. Суд врахував, що водій раніше не притягався до кримінальної відповідальності, має позитивну характеристику та інвалідність ІІІ групи. Обвинувачений компенсував сім’ї загиблого завдану шкоду та перерахував 40 тис. грн на ЗСУ.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Бедьо визнав агронома ТОВ «Агростар» винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.