З 2016 року компанія із села Підвиноградів реалізувала понад 1300 проектів з відновлювальної енергетики

Виноградівський районний суд визнав ексдиректора ТОВ «Соларс Юкрейн» Олександра Кубанкіна винним у шахрайстві з метою одержання пільг. За підробку документів під час ввезення в Україну сонячних панелей закарпатцю призначили 3,1 млн грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 лютого, Олександр Кубанкін на посаді директора ТОВ «Соларс Юкрейн» у травні 2022 року надав підроблений витяг з реєстру платників єдиного податку. Цей документ використали для отримання пільги зі сплати ПДВ при ввезенні 5 контейнерів сонячних панелей на територію України. Внаслідок цього державі завдано збитків на суму 3 млн 154 тис. грн.

Під час судового засідання Олександр Кубанкін визнав свою вину і пояснив, що не писав заяви про зміну системи оподаткування. За його словами, підприємство постійно експортувало з-за кордону сонячні панелі і на той момент не мало головного бухгалтера, який знається на експорті. Тож прийняли рішення залучити сторонню організацію без офіційного договору. Обвинувачений за допомогою електронного ключа отримав витяг з ДПС і сам заніс на митницю. Дізнався, що щось пішло не так, як викликали на допит.

Заслухавши свідків – працівників ДПС та митниці – та розглянувши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав Олександра Кубанкіна винним у шахрайстві з метою одержання пільг і призначив йому 3,1 млн грн штрафу з позбавленням права обіймати керівні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 роки. На вирок можуть подати апеляцію.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Соларс Юкрейн», засноване у селі Підвиноградів Берегівського району, наразі перейменоване у ТОВ «Соларс Ре Енерджі Груп». З 2016 року компанія реалізувала понад 1300 проектів з відновлювальної енергетики та має представництва у Німеччині та Грузії, а також виробництво сонячних панелей під власною торговою маркою в Китаї.