Буревій в Угорщині та Словаччині зупинив рух тамтешніх поїздів

Ввечері 7 липня територією Угорщини, Словаччини та західних областей України пронісся буревій. Через негоду потяги, що їдуть з ЄС в Україну через Закарпаття, затримуються, також тимчасово не працює автомобільний пункт пропуску «Дзвінкове – Лонья».

Пропуск автомобілів на КПП «Дзвінкове – Лонья», що на українсько-угорському кордоні, призупинено на час ліквідації наслідків негоди повідомили 8 липня у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

«Для перетину кордону рекомендуємо скористатися найближчими пунктами пропуску –“Косино” або “Велика Паладь"», – зазначили в ДПСУ.

В «Укрзалізниці» додали, що нічна негода на території Угорщини та Словаччини частково зупинила рух тамтешніх поїздів, тож низка потягів в Україну очікували на пересадку пасажирів.

Станом на 10:45 затримуються поїзди:

№749/750 Відень - Київ (+8:20)

№27/28 Чоп - Київ (+7:25)

№749/750 Київ - Відень (+4:25)

№81/82 Чоп - Київ (+2:06)

№9/10 Будапешт - Київ (+1:14)

№95/96 Рахів - Київ (+0:41)

За інформацією Головного управління ДСНС України в Закарпатській області, дощі з сильним вітром та градом, що пройшли в регіоні ввечері 7 липня, повалили дерева, зірвали дахи та знеструмив населені пункти у двох районах.

«Найбільше дісталося селу Бадів Берегівського району. Там буревій пошкодив орієнтовно 50 дахів приватних осель. Також пошкоджено покрівлі на двох житлових будинках у селі Великі Лучки Мукачівського району. Наразі комісії на місцях проводять подворовий обхід та з'ясовують масштаби завданої шкоди», – зазначили в ДСНС.

Станом на ранок 8 липня без світла на Закарпатті залишаються 133 населених пункти, з них 36 – повністю та 97 – частково. На місцях працюють бригади РЕМ.

О 14:00 8 липня в ДПСУ повідомили, що відновили роботу пункту пропуску «Дзвінкове – Лонья».