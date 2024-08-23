Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією

Чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, виявили 22 серпня прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону. Затримані дві доби блукали горами, щоб потрапити у Румунію.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 23 серпня, затриманими виявилися 28-річний та 33-річний мешканці Чернігівщини, буковинець та львів’янин.

Ухилянтам загрожує до 9,5 тис грн штрафу або 15 діб адміністративного арешту

«Чоловіки дві доби “мандрували” горами, щоб обійти наявні контрольні пости та незаконно потрапити в Румунію. Усіх чотирьох затримали та доставили у прикордонний підрозділ», – інформують у ДПСУ.

На ухилянтів склали адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Санкція статті передбачає від 3400 грн до 9500 грн штрафу або адміністративний арешт на строк до 15 діб.