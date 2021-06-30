Поки власник авто був у магазині, крадій встиг перепродати машину

44-річний чоловік вкрав від свого знайомого автомобіль ВАЗ і, поки той ходив у магазин за покупками, перепродав. Випадок стався у вівторок, 29 червня, у селі Великі Ком’яти Виноградівського району.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, власник залишив своє авто біля крамниці та пішов за покупками. Коли повернувся, машини вже не було.

Првоохоронці встановили, що автомобіль вкрав 44-річний односельчанин потерпілого і навіть встиг перепродати машину мешканцю Виноградова.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозриу та обрання йому запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.