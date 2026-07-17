Занедбаний будинок розташований біля водоспаду Шипіт

На Закарпатті у селі Ізки адміністративний будинок, стартова ціна якого становила лише 895 грн, продали за 1,75 млн грн. Під час аукціону в системі «Прозорро.Продажі» вартість об’єкта зросла майже у 2000 разів. Про це повідомив у п’ятницю, 17 липня, Фонд державного майна України.

Торги відбулися 15 липня. За право придбати об’єкт змагалися 38 компаній та фізичних осіб. Окрім вартості лота, переможець також має сплатити 20% ПДВ.

У Фонді держмайна зазначили, що результати аукціону вкотре підтвердили ефективність відкритої приватизації.

Ідеться про дерев’яний адміністративний будинок площею 51,19 м² у селі Ізки на Закарпатті, неподалік водоспаду Шипіт. Будівля перебуває на балансі Закарпатської обласної лікарні ветеринарної медицини. В описі аукціону зазначено, що будинок – у незадовільному стані.

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Переможцем аукціону стало ТОВ «Поінт2Поінт-Канатні дороги України». Компанія зареєстрована у селі Пилипець Хустського району Закарпатської області. Її основний вид діяльності – пасажирські перевезення наземним транспортом, також серед КВЕДів – будівництво, торгівля та інші види підприємницької діяльності.

Засновником, директором і кінцевим бенефіціаром компанії є Юрій Залуський. За підсумками 2025 року компанія отримала 7,65 млн грн доходу, а в першому кварталі 2026 року – 1,8 млн грн.