Під час досудового розслідування підприємець відшкодував завдані державі збитків у повному обсязі

Керівник закарпатського підприємства, яке займається оптовою торгівлею напоями та продуктами харчування, ухилився від сплати 9,4 млн грн податків. Кримінальну справу передали до суду.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 9 жовтня, отримуючи доходи від господарської діяльності, керівник компанії не відобразив їх у податковій декларації і це призвело до ненадходження до бюджету 9,4 млн грн.

«Слідством встановлено, що директор товариства, зареєстрованого на території області, умисно ухилився від сплати податків. Товариство займається оптовою торгівлею напоями та продуктами харчування», – розповіли у Бюро економічної безпеки.

Під час досудового розслідування директор відшкодував завдані державі збитків у повному обсязі. Кримінальну справу передали до суду.