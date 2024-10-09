На Закарпатті директор торгівельної компанії ухилився від сплати 9,4 млн грн податків
Кримінальну справу передали до суду
Керівник закарпатського підприємства, яке займається оптовою торгівлею напоями та продуктами харчування, ухилився від сплати 9,4 млн грн податків. Кримінальну справу передали до суду.
Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 9 жовтня, отримуючи доходи від господарської діяльності, керівник компанії не відобразив їх у податковій декларації і це призвело до ненадходження до бюджету 9,4 млн грн.
«Слідством встановлено, що директор товариства, зареєстрованого на території області, умисно ухилився від сплати податків. Товариство займається оптовою торгівлею напоями та продуктами харчування», – розповіли у Бюро економічної безпеки.
Під час досудового розслідування директор відшкодував завдані державі збитків у повному обсязі. Кримінальну справу передали до суду.