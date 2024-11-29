За несплату податків підозрюваним загрожує до 255 тис. грн штрафу

Бюро економічної безпеки викрило посадовців компанії-експортера ягід та сухих трав в умисному ухиленні від сплати 5 млн грн податків. Директора фірми та його заступника оголошуватимуть у розшук.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 29 листопада, посадовці включили до витрат компанії фіктивні операції із закупівлею дикорослої ягоди та продуктів її переробки. Однак фактично не постачали ці товари на адресу підприємства. Таким чином фірма ухилилася від сплати понад 5 млн грн податку на прибуток.

«У ході досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування товариством завданих державі збитків у повному обсязі. Гроші сплачено до бюджету», – інформують в БЕБ.

За ухилення від сплати податків у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою, працівнику фірми, головному бухгалтеру, директору та його заступнику загрожує від 170 до 255 тисяч гривень штрафу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кримінальну справу щодо бухгалтера та працівника передали до суду. Директора підприємства та його заступника оголошуватимуть у розшук.