Компанія закупляла щебінь у фіктивних підприємств

Керівницю компанії, яка ремонтувала дороги на Закарпатті, підозрюють в ухиленні від сплати 37 млн грн податків. Майно підприємства арештували, а посадовицю оголосили у розшук.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 26 вересня, під час виконання капремонтів доріг на території Закарпатської області директорка підприємства відобразила в бухгалтерському та податковому обліку закупівлю щебеню й щебенево-піщаної суміші від фіктивних підприємств.

«Це дало змогу товариству штучно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на 19,4 млн грн та безпідставно занизити податок на прибуток майже на 17,5 млн грн. Таким чином компанія ухилилася від сплати майже 37 млн грн податків», – інформують у Бюро економічної безпеки.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ арештували майно компанії, вартістю 253 млн грн: 42 автомобілі, 5 земельних ділянок площею 11,8 га, 4 нежитлові приміщення площею 493 м2, 2 комплекси будівель з асфальтобетонними заводами, 5 одиниць спецтехніки, а також житловий будинок та дві земельні ділянки директорки підприємства.

Підозрювану оголосили у розшук. За ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах їй загрожує від 255 до 340 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.