Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області 5 вересня призначив умовне покарання двом прикордонникам, які наїхали поліцейського та його побили його.

За матеріалами справи, 19 вересня 2021 року в Мукачеві двоє близнюків прикордонників, уродженців Чехії, громадян України, втікали від службової поліцейської машини. Напарник постраждалого у суді зазначив, що з колегою патрулювали місто і побачили BMW на словацьких номерах без заднього бампера. На службовій машині поліцейські переслідували авто та подавали сигнал про зупинку, але водій почав втікати. Згодом порушник зупинив авто перед будинком, а поліцейський вийшов з машини та перегородив шлях. Водій збив поліцейського – і постраждалий опинився на капоті. За словами напарника потерпілого, на пасажирському місці сидів брат водія та наполягав збити машиною поліцейського. Оскільки прикордонники є близнюками, Іван І. та Богдан І.,то потерпілий не зміг визначити, хто з них був за кермом.

Брати не зупинилися і побили поліціянта, а опісля один з прикордонників нацькував на потерпілого бійцівського собаку, який знаходився у дворі. Пес покусав чоловіка, а обоє братів замкнулися в будинку.

Обвинувачені Іван І. та Богдан І. вину визнали, але показів не надали.

Суддя Ірина Логойда 5 вересня призначила прикордонникам по року обмеження волі, яке змінила на рік іспитового строку.