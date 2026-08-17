Родовище «Кам’яницьке 2» під Ужгородом

Прокуратура оголосила підозру депутату Закарпатської обласної ради та ще трьом його спільникам в організації незаконного видобування андезиту на родовищі під Ужгородом. За даними слідства, завдані державі збитки становлять майже 1 млрд грн. Про це в понеділок, 17 серпня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За версією слідчих, до схеми причетні депутат Закарпатської обласної ради, який є співзасновником гірночидобувного підприємства, директор підприємства, головний інженер, який організовував видобування, а також директор іншої компанії, через яку продавали андезит.

У 2024 році товариство отримало дозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища площею 59 га. Однак, стверджують правоохоронці, замість дослідних робіт там фактично розгорнули промисловий видобуток корисних копалин.

Для роботи кар’єру знищили близько 10 га лісу, а землі лісфонду самовільно використали для прокладання 2,6 км ліній електропередач та 52 опор під них.

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Породу видобували вибуховим способом без обов’язкової оцінки впливу на довкілля. Слідчі зафіксували щонайменше 13 фактів буровибухових робіт. Загалом незаконно видобули близько 417 тис. м3 корисних копалин.

Порушення виявили й під час збуту сировини. За даними прокуратури, підприємство офіційно продало понад 774 тис. тонн андезиту. Водночас ще 353 тис. тонн необлікованої продукції вартістю близько 247 млн грн продали за готівку.

За висновками експертиз, загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 949,8 млн грн.

«Під час розслідування правоохоронці зафіксували розмови учасників схеми про те, як продовжувати користуватися ділянкою попри позови прокуратури. Також вони згадували Тимчасову слідчу комісію ВРУ, яка займається ситуацією довкола родовища. Цим обставинам буде надано правову оцінку відповідно до наявних доказів», – зазначив Кравченко.

Усім чотирьом учасникам схеми оголосили про підозру. Залежно від скоєного, їм інкримінують незаконне видобування корисних копалин, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України).

Наразі розв’язується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 29 червня правоохоронці провели масштабні обшуки на родовищі «Кам’яницьке 2» біля села Кам’яниця Ужгородського району. Тоді слідство заявляло, що андезит добувають на площі 59 га без висновку про оцінку впливу на довкілля та на землях лісового фонду, які мають рекреаційно-оздоровче призначення.

Під час обшуків співвласник ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» та депутат Закарпатської облради Михайло Лаба заявив про тиск на його підприємство. За його словами, компанія працює законно та має всі необхідні дозвільні документи і ліцензії.

Що відомо про «КобальтумРесурсЕкспорт» та його власників

ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» отримало дозвіл на видобуток андезиту з найбільшого родовища Закарпаття у січні 2026 року, заплативши за нього 75 млн грн.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанію зареєстрував у липні 2023 року харків’янин Володимир Андрющенко, якого пов’язують з бізнес-групою «АВЕК» нардепа-мільярдера від ОПЗЖ Олександра Фельдмана. У грудні 2023 року фірма змінила харківську реєстрацію на ужгородську та наразі розташована у с. Невицьке Ужгородського району.

У лютому 2025 року у ТОВ «КобальтумРесурсЕкспорт» прийшов син закарпатського нардепа Михайла Лаби. Останній, як і батько, є депутатом від «Слуги народу», щоправда, не ВРУ, а Закарпатської облради.

З 2020 року співвласник видобувної компанії працював директором установи «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області» і отримував премії, за виділення яких голосував батько у стінах парламенту. За це НАЗК склало на нардепа Михайла Лабу протоколи.

У жовтні 2025 року Михайло Лаба голосував за можливу масову забудову Карпат вітряками, а через кілька місяців отримав підозру в організації злочинної групи у стінах ВРУ.