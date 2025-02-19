Киянин заплатив за втечу до Словаччини 10 тис. доларів

Військовослужбовці відділу «Великий Березний» Чопського загону затримали іноземця, який, вдаючи з себе військового журналіста, спільно з харків’янкою хотів незаконно переправити до Словаччини 30-річного киянина. Виявилося, що переправника розшукує Інтерпол за шахрайство у Польщі.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 19 лютого, схему організували двоє переправників: 45-річний іноземець і його знайома – 47-річна харків’янка. Жінка шукала охочих незаконно перетнути кордон та керувала їх діями до прибуття на Закарпаття. Далі ухилянтів супроводжував іноземець, який має громадянство Польщі та Ізраїлю.

Автівку з переправниками та киянином, що заплатив їм 10 тис. доларів, прикордонники зупинили поблизу Великого Березного Ужгородського району.

«Іноземець заздалегідь вбрався у військову форму та намагався ввести прикордонників в оману, вдаючи з себе військового журналіста. Щоб відвернути увагу правоохоронців від клієнта, на переднє пасажирське місце сіла жінка. За задумом, мало складатися враження, що у машині їдуть лише двоє», – зазначили в ДПСУ.

Як виявилося, іноземця розшукує Інтерпол за шахрайство у Польщі, де він раніше проживав. Йому та спільниці, яка чинила опір при затриманні, загрожує кримінальна відповідальність.