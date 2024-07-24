Підроблений документ Станіслав Попович показав прикордонникам на КПП «Ужгород»

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним уродженця Київської області Станіслава Поповича у підробленні та використанні підробленого документа. За спробу перетнути кордон з фальшивою довідкою військово-лікарської комісії чоловіку присудили 1700 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 9 липня, у квітні 2022 року Станіслав Попович відправив у Messenger невідомій особі свій військовий квиток, виданий в СРСР, і через місяць отримав маршрутним автобусом «Чернівці-Київ» довідку ВЛК.

27 квітня 2024 року підроблений документ обвинувачений показав прикордонникам на КПП «Ужгород» під час виїзду за кордон. З’ясувалося, що Станіслав Попович не перебуває на обліку військовозобов’язаних, а довідка військово-лікарської комісії йому не видавалась.

Під час судового засідання киянин визнав свою вину. Суд також врахував, що обвинувачений раніше не був судимий.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віктор Данко визнав Станіслава Поповича винним у підробленні та використанні підробленого документа та призначив йому покарання у виді 1700 грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.