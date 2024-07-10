За незаконне переправлення осіб через державний кордон закарпатцям загрожує до 9 років тюрми

Двом жителям Сваляви повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Керівники компанії з перевезень за 600 доларів оформляли військовозобов’язаних чоловіків водіями і ті могли виїхати в ЄС через систему «Шлях».

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 10 липня, закарпатці придбали корпоративні права товариства, яке займалося перевезеннями, і, як його керівники, допомагали виїжджати до країн ЄС громадянам призовного віку. Підозрювані працевлаштовували військовозобов’язаних водіями та вносили їх дані до системи «Шлях». Це давало можливість чоловікам безперешкодно виїжджати з України у власних справах.

«За це клієнти сплачували ділкам по 600 доларів. Так, як внесення у систему “Шлях” давало можливість неодноразово перетинати кордон, то регулярність такого платежу узгоджували додатково. Крім того, “водії” повинні були відшкодувати витрати, пов’язані з їх офіційним працевлаштуванням – суми нібито виплачених заробітних плат і оплачених підприємцями податків», – інформують правоохоронці і додають, що цією схемою для виїзду з України скористалося щонайменше 7 осіб.

Наразі до суду подали клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, керівникам компанії загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.