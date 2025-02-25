Обвинувачений визнав, що не виявив порушників в лісі та не притягнув їх до відповідальності

Рахівський районний суд визнав Мирослава Новоселюка винним у службовій недбалості. За допущення вирубки дерев у природно-заповідному фонді майстру лісу Свидовецького лісництва призначили 2 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 21 лютого, у травні 2023 року під час перевірки посадовці Департаменту безпеки ДП «Ліси України» виявили самовільну вирубку сотень дерев на території природно-заповідного фонду Свидовецького лісництва. Внаслідок цього Ясінянській селищній раді завдано шкоду в розмірі 10,3 млн грн.

У судовому засіданні Мирослав Новоселюк визнав вину частково і пояснив, що працює у Свидовецькому лісництві з 2006 року. У його повноваження входила охорона 523 га лісу і таку площу він фізично не міг контролювати. За словами обвинуваченого, перевірки проходили в осінньо-зимовий період, коли він перебував у відпустках, в тому числі і безоплатних, у які його відправляло підприємство.

Обвинувачений визнав, що не виявив порушників в лісі та не притягнув їх до відповідальності, а також не доповідав письмово керівництву про факти виявлення незаконних рубок.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала Мирослава Новоселюка винним у службовій недбалості і призначила йому 2 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має сплатити 28,3 тис. грн за проведення експертиз.