У Великоберезнянському лісництві невідомі особи незаконно вирубали 54 дуби та 15 буків

Великоберезнянський районний суд визнав винним майстра лісу Михайла Шелеснака у службовій недбалості та підробці документів, які призвели до незаконної вирубки дерев на понад 700 тис. грн. За скоєне ліснику призначили 3 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на рік і 3 місяці умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 2 серпня, уродженець села Мирча Михайло Шелеснак працював майстром лісу Великоберезнянського лісництва з лютого 2016 року. У вересні-листопаді 2021 року, не проводячи огляди закріпленої за ним ділянки, він дав можливість невідомим особам незаконно вирубати 54 дуби та 15 буків, що призвело до 711 тис. грн. збитків.

Щоб приховати вирубку, Михайло Шелеснак вніс неправдиву інформацію в акти огляду місць використання лісових ресурсів.

23 травня 2024 року майстер лісу уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Зважаючи на це, суддя Вікторія Зизич визнала Михайла Шелеснака винним у службовій недбалості та підробці документів і призначила йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік і 3 місяці умовного.