Дмитро Жуковський сказав, що не вважає себе військовослужбовцем, бо не приймав присягу та не вдягав військової форми

Ужгородський міськрайонний суд визнав члена Української церкви християн віри євангельської «Голос надії» Дмитра Жуковського винним у самовільному залишенні військової частини та призначив йому 6 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку, який винесли 16 жовтня, Дмитра Жуковського мобілізували 27 жовтня 2024 року, однак через 4 дні він не з’явився на службу і був відсутній до травня 2025 року.

Під час судового засідання обвинувачений розповів, як після навчання в біблійній школі Сколе його затримали працівники ТЦК, після чого він формально пройшов ВЛК і відправився до військової частини. Дмитро Жуковський сказав, що через релігійні переконання має право на альтернативну службу і не вважає себе військовослужбовцем, оскільки не приймав присягу та не вдягав військової форми.

Суд також заслухав офіцера з морально психологічного забезпечення, який розповів, що Дмитра Жуковського призначили на посаду електрика взводу розмінування військової частини, однак він втік по дорозі на базовий військовий вишкіл, хоча йому роз’яснили, що БЗВП має різні етапи і є обов’язковою для військовослужбовця.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марина Хамник визнала Дмитра Жуковського винним у самовільному залишенні військової частини та призначила йому 6 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.