Під час судового засідання Сергій Соболєв не визнав своєї вини

Ужгородський міськрайонний суд визнав 38-річного уродженця Хмельниччини Сергія Соболєва винним у шахрайстві та зберіганні наркотиків і призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 28 липня, у листопаді 2022 року після загибелі сина під Бахмутом потерпілій нарахували державну допомогу. Через три дні їй почали дзвонити шахраї, представляючись працівниками інвестиційної компанії.

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Вони переконали потерпілу покласти гроші на депозит і впродовж кількох місяців вона переказувала їх на різні рахунки та передавала значні суми готівкою. Також аферисти запропонували встановити мобільні застосунки, за допомогою яких демонстрували фіктивний прибуток і водночас мали віддалений доступ до телефону та банківських рахунків жінки.

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Загалом у потерпілої виманили 6,6 млн грн, після чого почали вимагати нові платежі для того, щоб розблокувати і вивести гроші.

Під час судового засідання Сергій Соболєв не визнав своєї вини. Він додав, що лише обмінював криптовалюту і не знав, що гроші належать потерпілій. Водночас суд заслухав покази свідків, ознайомився з рапортами правоохоронців та банківськими виписками з рахунків потерпілої.

Дослідивши всі матеріали справи, колегія суддів Ужгородського міськрайонного суду визнала Сергія Соболєва винним у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у незаконному придбанні та зберіганні кокаїну і призначила йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджений має компенсувати потерпілій 6,6 млн грн матеріальної і 2 млн грн моральної шкоди.

Після оголошення вироку, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що оскаржуватимуть його як занадто м’який. Під час судових дебатів прокурор просив призначити Сергію Соболєву 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.