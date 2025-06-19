Обмеження діятимуть з 19 по 25 червня з 8:00 до 18:00

Через технічне обслуговування розподільчої системи, з 19 по 25 червня на словацько-українському автомобільному прикордонному переході «Убля – Малий Березний» обмежать рух водіїв, велосипедистів та пішоходів.

Як повідомили у Закарпатській митниці, оформлення на КПП «Убля – Малий Березний» у зазначені дні обмежать або призупинять з 8:00 до 18:00.

«Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину державного кордону та дотримуватися вказівок фінансової адміністрації та поліцейських, що чергують», – зазначили митники.

Бажаючим перетнути кордон зі Словаччиною з 19 по 25 червня рекомендують обрати найближчі автомобільні пункти пропуску «Вишне Нємецьке – Ужгород» або «Велке Слеменце – Малі Селменці», призначені для пішоходів і велосипедистів. Також можна скористатися залізничним прикордонним переходом «Чірна над Тісою – Чоп».