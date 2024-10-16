Одесит не зміг пояснити, як йому вдалося отримати документи, видані на жіноче ім’я

Ввечері 15 жовтня у пункт пропуску «Лужанка» на українсько-угорському кордоні прибув чоловік з паспортом, виданим на ім’я 25-річної жінки. Як з’ясували прикордонники, одеситу вдалося змінити стать у свідоцтві про народження і, як наслідок, отримати новий закордонний паспорт.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова 16 жовтня, при перетині кордону українець назвався жінкою і показав паспорт на ім’я 25-річної мешканки Одеси.

«Паспорт для виїзду за кордон та повторно свідоцтво про народження були видані лише у серпні-вересні цього року. Прикордонники перевірили старе свідоцтво та паспорт і виявили, що вказана особа проходила ВЛК і у військово-облікових документах значилась як чоловік з спеціальністю «робітник підсобний будівельних робіт», – зазначили в ДПСУ.

Одесит не зміг пояснити, як йому вдалося отримати документи, видані на жіноче ім’я. Прикордонники не випустили його за кордон та повідомили у поліцію про ознаки кримінального правопорушення – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.