Лікареві загрожує до 10 років ув’язнення

На Закарпатті затримали невропатолога військово-лікарської комісії районної лікарні, який за хабарі видавав фіктивні довідки про непридатність чоловіків до служби. Лікареві загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 16 червня, медик оцінив свої послуги у 13,5 тис. грн.

«Невропатолог районної лікарні допоміг військовозобов’язаному пройти ВЛК практично без участі останнього та отримати висновок щодо його непридатності до служби. У подальшому це стало підставою для виключення чоловіка з військового обліку», – зазначили правоохоронці.

Медика помістили в ізолятор тимчасового тримання, йому обиратимуть запобіжний захід. За одержання хабаря з використанням службового становища, поєднане з вимаганням (ч.3 ст.368 КК України), лікарю загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.