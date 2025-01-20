Підозрювані вивели гроші з місцевого бюджету на рахунки підконтрольних фірм

Працівники БЕБ оголосили підозру заступнику командира військової частини та директору підприємства – депутату з Івано-Франківської області. За привласнення 2,4 млн грн під час реконструкції освітлення на території військової частини посадовцям загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в ТУ БЕБ у Закарпатській області 20 січня, майже відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ т.в.о. заступника командира військової частини розробив схему, щоб привласнити гроші з місцевого бюджету. Його спільник – керівник підприємства – підготував проєктно-кошторисну документацію для реконструкції та капітального ремонту зовнішнього освітлення території військової частини із завищеними цінами на матеріали.

«Сторони склали акти виконаних робіт, які містили неправдиві відомості щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і виконаних робіт. Такі дії стали причиною для безпідставного перерахування на рахунки підприємства близько 2,4 млн грн. Надалі отримані кошти було легалізовано шляхом переказу на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також виведено у готівку», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

За привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізацію грошей, одержаних злочинним шляхом, офіцеру та директору компанії, який є депутатом однієї з рад в Івано-Франківській області, загрожує до 12 років ув’язнення. Посадовцям обиратимуть запобіжні заходи.