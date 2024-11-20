Василя Голиша затримали одразу після отримання грошей поблизу Закарпатської ОДА

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним у зловживанні впливом заступника начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ужгородського райуправління ДСНС Василя Голиша. За отримання хабарів від підприємця за виготовлення декларацій з пожежної безпеки, посадовцю призначили 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 листопада, у жовтні 2023 року Василь Голиш переконав підприємця, що за хабар сприятиме в оформленні декларацій про відповідність орендованих приміщень вимогам пожежної безпеки.

За виготовлення документів для двох приміщень обвинувачений попросив у бізнесмена 48 тис. грн хабара. Василя Голиша затримали одразу після отримання грошей поблизу Закарпатської ОДА 15 березня 2024 року.

30 жовтня прокурор попросив суд затвердити укладену з посадовцем ДСНС угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віктор Данко визнав Василя Голиша винним у зловживанні впливом та призначив йому 68 тис. грн штрафу. Також суд повернув 242 тис. грн застави, внесеної за посадовця.